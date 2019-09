Sci alpino, il gruppo femminile della Coppa del Mondo in partenza per Ushuaia: sul posto già Goggia e Brignone

Le donne della Coppa del Mondo raggiungono Brignone, Goggia e Bassino in Argentina: si parte nel prossimo week-end

Proseguono i raduni ad Ushuaia (Arg) in vista dell’inizio della stagione agonistica. Nel prossimo weekend (7-8 settembre) arriveranno in Sudamerica le altre atlete del gruppo Coppa del mondo che andranno ad unirsi a Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta Bassino, già presenti in Argentina dallo scorso 28 agosto. Nel dettaglio sabato 7 settembre sarà il turno degli effettivi “Polivalenti” convocati dal direttore tecnico Giovanni Luca Rulfi d’intesa con il direttore sportivo Massimo Rinaldi. Si tratta di Francesca Marsaglia, Roberta Melesi, Karoline Pichler e Laura Pirovano. A coordinare il lavoro saranno i tecnici Paolo Deflorian, Luca Scarian, Luca Borgis e Marco Sberze.

Ventiquattro ore più tardi (domenica 8 settembre) toccherà alle slalomiste raggiungere il resto delle donne nella terra del fuoco. Oggetto della convocazione saranno le seguenti 7 atlete: Irene Curtoni, Lara Della Mea, Anita Gulli, Vivien Insam, Roberta Midali, Martina Peterlini e Marta Rossetti. Insieme all’allenatore responsabile Matteo Guadagnini saranno presenti come tecnici Heini Pfitscher, Elias Edwin Molema, Davide Marchetti, Matteo Santagostino, Alberto Arioli e Nicola Martini. Per entrambe le squadre i raduni proseguiranno fino al 3 ottobre.

