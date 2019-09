L’ultimo ruggito del ‘Leone’, Samuel Eto’o si ritira: memorabile il doppio ‘Triplete’ con Barça e Inter

L’ormai ex attaccante del Camerun ha annunciato il proprio ritiro con un messaggio pubblicato sui propri profili social

Cala il sipario, Samuel Eto’o chiude ufficialmente la sua carriera da calciatore. Niente più corse sfrenate in campo, niente più gol e accelerazioni che lo hanno reso celebre prima con la maglia del Barcellona e poi con quella dell’Inter.

Due ‘Triplete’ consecutivi, uno in blaugrana e uno in nerazzurro tra il 2009 e il 2010: due imprese leggendarie che portano in calce la firma dell’attaccante oggi 37enne. “E’ la fine, verso una nuova sfida. Grazie a tutti, tanto amore e adrenalina” le parole del camerunense sui social, una frase scritta per metà in francese e per metà in inglese, utile a far capire in più lingue la sua voglia di dire basta. Il ‘Leone‘ smette di ruggire, lo farà in altri modi e ricoprendo altri ruoli che, sicuramente, avranno come sfondo il mondo del calcio. Una carriera da mille e una notte, nella quale spiccano le due stagioni giocate con l’Inter caratterizzate da 102 partite e 53 reti, utili per vincere una Champions, uno scudetto, due volte la Coppa Italia, una Supercoppa italiana e un Mondiale per club.

Trofei che si aggiungono a quelli ottenuti con il Barcellona, all’oro olimpico conquistato con la nazionale del Camerun a Sydney 2000 e alle due Coppe D’Africa. Un percorso lunghissimo, iniziato nella scuola calcio di Kadji nel suo Paese e terminato lo scorso 17 aprile in Qatar, dove Eto’o ha giocato la sua ultima partita ufficiale. Ora l’addio al calcio giocato e l’inizio di una nuova vita, alle prese con i cinque figli e con le sue attività benefiche e di solidarietà, che puntano ad estirpare il razzismo dal mondo del calcio. Eto’o dice basta, inutile dire che ci mancherà!

