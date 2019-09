Sampdoria – Apprensione a Genova: tifosi tentano il blitz al ristorante, Ferrero ‘salvato’ dalla sua scorta

Nervosismo e tensione a Genova: Massimo Ferrero costretto a sporgere denuncia nei confronti di un gruppo di tifosi

Giornata movimentata per Massimo Ferrero: il presidente della Sampdoria è stato infastidito da un gruppo di tifosi, che hanno tentato un blitz al ristorante. Per proteggere il numero 1 blucerchiato è stato necessario l’intervento della scorta personale e dei funzionari della Digos per evitare un contatto tra le due parti e che la situazione degenerasse. Massimo Ferrero ha poi deciso di sporgere denuncia: clima pesante dunque a Genova.

