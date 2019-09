Rugby, l’uragano All Blacks si abbatte su Tonga: il test match di Hamilton termina 92-7!

Ben quattordici le mete segnate dagli All Blacks nell’ultimo test match prima dei Mondiali in Giappone, dove la Nuova Zelanda sarà senz’altro la favorita

L’ultimo test match degli All Blacks in vista dei Mondiali di Rugby in Giappone si trasforma in un trionfo, niente da fare per la malcapitata Tonga, strapazzata ad Hamilton con il punteggio di 92-7.

Ben quattordici le mete segnate dai padroni di casa, con George Bridge capace di realizzarne quattro, oltre a quelle di Sevu Reece, Ben Smith (2), Codie Taylor, Kieran Read, TJ Perenara, Ryan Crotty (2), Matt Todd e Ardie Savea. Sette invece le trasformazioni di Beauden Barrett, ‘solo’ quattro invece quelle di Josh Ioane. L’unica meta di Tonga porta infine la firma di Di Siale Piutau, trasformata poi da Tane Tokelau.

