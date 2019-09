Ronaldinho, il paradosso è da fenomeno: è ambasciatore del Turismo del Brasile, ma non ha il passaporto!

Ronaldinho alle prese con un paradosso che ha dell’incredibile: l’ex fantasista verdeoro è ambasciatore del Turismo del Brasile, ma diversi mesi fa gli è stato ritirato il passaporto

Ronaldinho è sempre stato abituato a sorprendere tutti durante la sua carriera: giocate mai viste, gol pazzeschi e un talento naturale in grado di far restare tutti a bocca aperta. L’ultima vicenda che lo riguarda però, ha davvero dell’incredibile. Ritiratosi ormai da qualche anno, ‘El Gaucho’ è rimasto un grande simbolo del Brasile, al quale il governo ha deciso di affidare un ruolo importante: quello di ambasciatore del Turismo del Brasile. C’è però un piccolo dettaglio trascurato dalle parti in causa: l’ex Barcellona e Milan non ha il passaporto! Ronaldinho infatti, a causa di un importante debito con il fisco, si è visto ritirare il passaporto dalla Corte Suprema brasiliana diversi mesi fa. Un ambasciatore del Turismo che non può viaggiare, che storia quella di Ronaldinho!

