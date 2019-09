Rome Beach Volley Finals: medaglia d’oro per Ludwig-Kozuch e Stoyanovskiy-Krasilinkov

Si concludono le Rome Beach Finals: la Germania trionfa nella finale femminile, la Russia si aggiudica il torneo maschile

Trionfo della Germania nel femminile e della Russia nel maschile alle Rome Beach Finals. Laura Ludwig e Margarita Kozuch partivano dalla posizione numero 20 del ranking olimpico e dopo aver giocato un torneo impeccabile, si sono imposte anche sulle brasiliane Agatha-Duda 2-0 (21-19, 21-17) nell’atto conclusivo giocato alla Grand Stand Arena. Un successo che sa di riscatto per Ludwig, campionessa olimpica a Rio 2016 e atleta di livello indiscusso fino al 2017, che torna dopo un anno complicato alla vittoria del World Tour e che sa di scommessa vinta per Kozuch, che dopo una carriera nell’indoor ha deciso di rimettersi in gioco sulla sabbia.

Nel tabellone maschile, invece, si confermano i campioni del mondo russi Stoyanovskiy-Krasilinkov, che nella replica della finale della rassegna iridata, si sono dimostrati ancora una volta superiori dei tedeschi Thole e Wickler 2-0 (21-16, 21-16), bissando il successo ottenuto ad Amburgo e confermando il podio che vede loro in testa, i tedeschi medaglia d’argento e i norvegesi Mol-Sorum sull’ultimo gradino.

