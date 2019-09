Roma, Zappacosta costretto ai box per un infortunio muscolare: previsto uno stop di circa un mese

L’esterno giallorosso, arrivato in prestito dal Chelsea in questa sessione di mercato, ha riportato una lesione di secondo grado al soleo

La Roma perde Davide Zappacosta, l’esterno giallorosso infatti ha riportato un infortunio muscolare nel corso del riscaldamento pre-derby con la Lazio, match nel quale avrebbe dovuto giocare titolare.

Il giocatore, arrivato in prestito dal Chelsea nell’ultima finestra di mercato, ha riportato una lesione di secondo grado al muscolo soleo, che lo costringerà a rimanere fermo per circa tre-quattro settimane. Fonseca dunque non potrà contare su Zappacosta per le prossime due sfide di Serie A e per l’esordio in Europa League contro l’Istanbul Basaksehir, un’assenza comunque ridotta grazie alla sosta per le Nazionali che permetterà a Zappacosta di lavorare intensamente per tornare presto in campo.

