Roma by Night Run, tragedia nella mezza maratona della Capitale: podista muore dopo un malore

Gli organizzatori della mezza maratona disputata ieri in notturna hanno comunicato il decesso tramite una nota

La Roma by Night Run si è conclusa in tragedia, un podista infatti è morto durante la mezza maratona svoltasi ieri nella Capitale per un malore accusato nel corso dell’evento. Inutile l’intervento tempestivo dei soccorsi, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

A rendere nota la notizia ci hanno pensato gli organizzatori con un post sui social: “La Roma by Night Run, il Forhans Team e tutto il mondo del running è vicina alla famiglia di Erminio. Siamo addolorati e tristi per la perdita di un amico del nostro staff, sempre pronto ad aiutare tutti gli organizzatori in veste di volontario e grande appassionato della corsa. Un forte abbraccio ai famigliari e agli amici della Podistica Ostia“.

