Roma, ascolta… Al Bano: “Mkhitaryan ragazzo umile! Nemmeno lo conoscevo, ma al suo matrimonio ho capito…”

Mkhitaryan è un nuovo calciatore della Roma, i primi complimenti arrivano da Al Bano che ha cantato al suo matrimonio! Il cantante italiano lo descrive come un ragazzo umile e gli augura tanta… felicità!

Nelle ultime ore del calciomercato la Roma ha piazzato il colpo più importante del suo calciomercato estivo: l’arrivo di Henrikh Mkhitaryan. Il calciatore armeno è stato accolto con grande clamore in Italia, paese del quale non apprezza soltanto il calcio e le splendide città, ma anche la buona musica. L’ex Manchester United infatti, si è sposato a Venezia con la compagna Betty Vardanyan, chimanado Al Bano Carrisi a cantare al suo matrimonio!

I primi complimenti al suo arrivo in italia arrivano proprio dal celebre cantante pugliese. Intervistato dalla ‘Rosea’, Al Bano ha raccontato: “Henrikh Mkhitaryan giocherà alla Roma? Ma davvero? Non ne sapevo nulla, ma d’altronde a giugno non sapevo neppure chi fosse Henrikh Mkhitaryan. Mi ha colpito per la sua umanità. Se non avessi immaginato, vista la location lussuosa e tutto quello che ne consegue, di trovarmi di fronte ad una persona benestante, non avrei mai detto che si trattava di un calciatore. Ho incontrato, seppur solo per un’ora e mezza, un ragazzo umile, simpatico, disponibile. Non si dava arie e come lui la famiglia. Spero che nella sua nuova squadra possa essere felice come l’ho visto felice il giorno delle nozze. Dove mi ha detto che va a giocare… ?”.

