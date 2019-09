Risultati Serie A – Il Torino stende l’Atalanta a domicilio, Parma e Verona ok in trasferta: Fiorentina ko con il Genoa

La formazione di Mazzarri supera in trasferta l’Atalanta, vincono anche Parma e Verona a domicilio: stop per la Fiorentina con il Genoa

Gol ed emozioni nella seconda giornata del campionato di Serie A, conclusa con molti colpi di scena e vittorie in trasferta. L’Inter supera il Cagliari alla Sardegna Arena grazie ai gol di Lautaro Martinez e Lukaku, che rendono vano l’acuto di Joao Pedro.

In testa alla classifica insieme ai nerazzurri e alla Juventus c’è anche il Torino, che stende a domicilio l’Atalanta con un tris. Perde invece la Fiorentina sul campo del Genoa, che esulta con i gol di Zapata e Kouamé. Successi esterni anche per Parma e Verona, che superano rispettivamente l’Udinese e il Lecce. Grandissima prestazione infine per il Sassuolo, che travolge la Sampdoria 4-1 con una tripletta di Berardi.

I risultati della seconda giornata:

Bologna-Spal 1-0

Milan-Brescia 1-0

Juventus-Napoli 4-3

Lazio-Roma 1-1

Atalanta-Torino 2-3

Cagliari-Inter 1-2

Genoa-Fiorentina 2-1

Lecce-Verona 0-1

Sassuolo-Sampdoria 4-1

Udinese-Parma 1-3

