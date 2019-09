Qualificazioni Euro 2020 – Presenza numero 91 per Bonucci con l’Italia: il difensore della Juventus raggiunge Del Piero

Leonardo Bonucci raggiunge la presenza numero 91 con l’Italia nel corso della sfida contro la Finlandia, valevole per le qualificazioni ad Euro2020: il difensore della Juventus raggiunge Alex Del Piero

La partita contro la Finlandia, valevole per le qualificazioni ad Euro 2020, rappresenta un importante step nella carriera di Leonardo Bonucci. Il difensore della Juventus raggiunge le 91 presenze con l’Italia, entrando nella top 10 dei giocatori con più gettoni di presenza in Nazionale. Bonucci ha raggiunto un altro grande giocatore che, come lui, condivide anche un passato vincente nella Juventus: Alex Del Piero. Questa la top 10 dei giocatori con più presenze nell’Italia: Buffon (176), poi Cannavaro (136), Maldini (126), De Rossi (117), Pirlo (116), Zoff (112), Chiellini (103), Zambrotta (98) e Facchetti (94), quindi Del Piero e da oggi Bonucci con 91.

