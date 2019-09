Puma e Fossil insieme per il lancio del nuovo smartwatch dedicato agli sportivi

Puma presenta il primo smartwatch in assoluto dedicato agli sportivi. Dotato di Wear OS by Google e Qualcomm® Snapdragon WearTM 3100

PUMA e Fossil Group annunciano lo Smartwatch PUMA, una prima assoluta per il marchio sportivo, con Wear OS by GoogleTM e piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 3100 integrati. PUMA, marchio sportivo globale, accede con entusiasmo al mondo smartwatch introducendo un prodotto wearable progettato per aiutare gli atleti ad allenarsi, rimanere motivati, monitorare gli obiettivi e connettersi con gli altri mentre sono in movimento. Punto d’incontro tra sport e tecnologia, questo smartwatch offre un design piacevole sia al tatto che alla vista, con una cassa sagomata in nylon e alluminio che garantisce una vestibilità ultra leggera. Il cinturino ruvido in silicone offre aderenza e traspirabilità, per ridurre al minimo la sudorazione durante l’attività fisica. Disponibile in tre colorazioni alla moda, lo Smartwatch PUMA è adatto non solo alla palestra, ma anche alla vita di tutti i giorni, a dimostrazione del fatto che sport e stile non devono per forza viaggiare separati.

“I nostri clienti vedono la tecnologia come un must imprescindibile e ricercano uno smartwatch a sostegno del proprio stile di vita attivo”, sostiene Adam Petrick, direttore generale Brand and Marketing di PUMA. “Siamo entusiasti di presentare il nostro primo smartwatch, che condivide il DNA con i capi di abbigliamento sportivo e le calzature PUMA. Con questo orologio al polso gli utenti avranno davvero solo bisogno di allacciarsi le scarpe, connettersi e partire”.

“Il settore smartwatch è in forte espansione e continua ad attrarre marchi sempre nuovi interessati a questa tendenza”, ha dichiarato Pankaj Kedia, Global Business Head di Qualcomm Atheros, Inc. “Siamo lieti di ampliare la nostra collaborazione con Fossil Group aggiungendo il marchio Puma al sempre più folto portafoglio di smartwatch. Sfruttando caratteristiche della piattaforma Snapdragon Wear 3100 come l’alta prestazione e i bassi consumi, lo Smartwatch Puma va ad arricchire il patrimonio di Puma in ambito sportivo, pronto a deliziare i consumatori di tutto il mondo”.

Con Google FitTM, lo Smartwatch PUMA può monitorare attività come pilates, canottaggio o spinning, e contare le ripetizioni nell’ambito di esercizi di potenziamento muscolare come le flessioni. In “modalità allenamento”, Google Fit è in grado di monitorare continuamente il battito cardiaco, rendendo così più facile vedere se la frequenza cardiaca è nella tua media ideale. Infine, Google Fit semplifica la modifica e il monitoraggio degli obiettivi di attività e notifica agli utenti lo stato di avanzamento e il completamento degli obiettivi.

Lo Smartwatch PUMA mette inoltre a disposizione vari tipi di quadrante interattivo. Tra questi, il quadrante “Scorecard”, che mostra ora, data e battito cardiaco, e che consente all’utente di scegliere le informazioni per la visualizzazione rapida. Gli utenti possono anche caricare foto dai social media e visualizzarle direttamente sul loro smartwatch: un modo in più per personalizzare il prodotto e restare connessi e, soprattutto, competitivi.

Lo smartwatch PUMA sarà presentato all’IFA nello stand del Gruppo Fossil, Messe Berlin Messedamm 22 Hall 4.2. Stand 221. Lo smartwatch sarà disponibile a novembre su puma.com e presso i rivenditori selezionati.

Le funzionalità dello Smartwatch PUMA includono:

Monitoraggio del battito cardiaco

Tieni d’occhio il tuo battito cardiaco ogni volta che sei in movimento e ovunque ti trovi con Google Fit.

Tracciamento GPS

Ovunque tu vada. Non avrai bisogno di portare con te il telefono. Il GPS integrato ti aiuterà a trovare la strada

Assistente Google

Fai più cose con la tua voce. Con l’Assistente di Google puoi porre domande, impartire istruzioni, impostare promemoria e molto altro.

Musica

Mantieni l’atmosfera, connettiti e ascolta Spotify.

Google Pay

I pagamenti NFC tramite Google Pay ti consentono di effettuare gli acquisti direttamente dal tuo smartwatch. *Google Pay disponibile in Paesi selezionati

Meteo

Con il sole o con la pioggia. In tempo reale. Aggiornamenti meteo quando ne hai bisogno.

App per l’allenamento

Per quando hai bisogno di sudare. Sincronizza facilmente i tuoi allenamenti con le app per l’allenamento compatibili.

Swimproof

Nuoti? Nessun problema. Tuffati senza pensieri!

Le funzionalità aggiuntive includono:

Notifiche Smartphone Monitoraggio Attività Carica rapida

Valuta questo articolo