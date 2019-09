La promessa di Michel Platini: “degli idioti mi hanno fatto fuori con un complotto, ma tornerò!”

Michel Platini ha annunciato la volontà di ritornare nel calcio dopo la sospensione: parole dure rilasciate da ‘Le Roi’ che parla di complotto ai suoi danni

“Non so dove e non so come, ma tornerò“. Una promessa, dai toni anche un po’ minacciosi, quella che Michel Platini rilascia ai microfoni di RTS. L’ex presidente UEFA ha annunciato l’intenzione di tornare nel mondo del calcio dopo la squalifica (scadenza il 7 ottobre, ndr) che, nel 2015, lo ha sospeso da tutte le attività legate al calcio a causa di un presunto pagamento illecito di 1.8 miliardi di euro ricevuto dall’allora presidente della FIFA Sepp Blatter, a sua volta sospeso per 6 anni. Platini ha spiegato: “tornerò. Non so dove e non so come. Non posso farmi bloccare da una sospensione, anche se è stata comminata da idioti. Sono stato vittima di una forma di complotto, sì, totalmente, tra quelli della FIFA e della magistratura svizzera. C’era un accordo tra la FIFA e loro per farmi fuori, ma non ho intenzione di dire che c’entri lo stato svizzero“.

