La prima vittoria in carriera e la passione per Valentino Rossi: Mikel Iturria, l’underdog che ha sorpreso la Vuelta di Spagna

Mikel Iturria ribalta ogni pronostico e si prende l’11ª Tappa della Vuelta di Spagna: il ciclista basco, fan di Valentino Rossi, esulta davanti al suo pubblico per la prima vittoria della sua carriera

Eroe per un giorno. Sì, ma diventarlo a 27 anni, davanti al pubblico di casa della Vuelta di Spagna è pur sempre una grande soddisfazione. Vincere una tappa in una delle gare più blasonate del calendario ciclistico, farlo sul traguardo di Urdax-Dantxarinea, a circa 1 ora di macchina da casa, deve essere stata una grande emozione per Mikel Iturria, un carneade del ciclismo che per un giorno occuperà le prime pagine di tutti i giornali del settore.

Il ciclista nativo di Urnieta si è aggiudicato l’11ª Tappa della Vuelta di Spagna, in una frazione particolare che ha visto i big prendersi una ‘giornata di riposo’ in attesa delle grandi prove della seconda settimane, lasciando l’occasione di portarsi a casa un prestigioso successo a chi ha deciso di andare in fuga. Un gruppetto di 14 ciclisti ha ben presto fatto il vuoto staccandosi dal resto del gruppo, accumulando il vantaggio necessario per provare a vincere la tappa. Mikel Iturria ha provato un coraggioso attacco solitario a 25 km dal traguardo, risultato poi vincente grazie alla scarsa collaborazione del resto dei fuggitivi.

Una corsa a tutto gas, come quelle dell’idolo Valentino Rossi, del quale Iturria segue le gare di MotoGp e pubblica diversi riferimenti social con tanto di nickname dedicato ‘Itturri46‘. Il ciclista basco ha così ottenuto la prima vittoria da professionista davanti al suo pubblico, realizzando una grande impresa in una carriera fin qui avara di soddisfazioni. Del resto anche il Dottore insegna: non c’è limite di tempo o età, non è mai troppo tardi per fare la storia.

