Pogacar trionfa nella 13ª Tappa della Vuelta di Spagna: Primoz Roglic blinda la maglia rossa

Pogacar e Roglic si giocano la 13ª Tappa della Vuelta di Spagna: il primo trionfa sul traguardo di Los Machucos, il secondo consolida la maglia rossa

La 13ª Tappa della Vuelta di Spagna parla sloveno: Tadej Pogacar trionfa sul traguardo di Los Machucos, Primoz Roglic chiude alle sue spalle e consolida il vantaggio in classifica generale e la conseguente maglia rossa. Era una delle giornate più complicate, con i ciclisti che lungo i 166.4 km che dividevano Bilbao da Los Machucos avrebbero dovuto affrontare ben 7 GPM in grado di regalare un vantaggio importante a chi avesse avuto la gamba migliore per dominare. Si è chiamato subito fuori Fabio Aru, nemmeno partito al via a causa di alcune noie fisiche. Apparso in grande forma il duo sloveno composto da Tadej Pogacar, vincitore di tappa (7 vittorie stagionale per lui) in 4:28.26, capace di battere nello sprint finale la maglia rossa Primoz Roglic. I due staccano di 27 secondi Latour, terzo classificato, Valverde, Quintana e Majka. Deludente Miguel Angel Lopez che chiude ad 1.01 dal duo di testa. In classifica generale Pogacar sale in terza posizione mentre il connazionale Roglic aumenta a +2.25 il vantaggio sul secondo classificato, Alejando Valverde.

