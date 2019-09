Paris Saint-Germain, Thiago Silva difende Neymar: “sa di aver commesso degli errori, ma…”

Il difensore brasiliano ha difeso il proprio compagno di squadra, finito al centro del mercato nell’ultima sessione estiva

Per molte settimane è rimasto al centro delle voci di mercato per un suo possibile passaggio dal Paris Saint-Germain al Barcellona, ma alla fine Neymar Jr è rimasto a Parigi, rimandando la sua partenza alla prossima estate.

Una telenovela conclusasi dopo un lunghissimo tira e molla, che ha destabilizzato e non poco l’ambiente parigino. Sulla questione è intervenuto anche il capitano Thiago Silva, che ha difeso il connazionale: “sa che ha commesso degli sbagli, ma sono certo che non avesse cattive intenzioni. È un ragazzo fantastico e spero che possa disputare una stagione straordinaria e indimenticabile, visto che ricorrono i 50 anni della fondazione del club. Tutti contiamo su di lui: l’allenatore mi confidò che avrebbe potuto giocare già contro il Metz. Anche la dirigenza crede in lui, altrimenti avrebbero trovato il modo per cederlo“.

