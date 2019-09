Pallavolo – Gli azzurri in raduno a Cavalese, domani ricomincia la preparazione

Nazionale Maschile: azzurri a Cavalese da domani nuovamente al lavoro

Dopo aver beneficiato di un giorno e mezzo di riposo la Nazionale Maschile si radunerà nuovamente a partire da domani pomeriggio e fino al 7 settembre a Cavalese. In Val di Fiemme gli azzurri proseguiranno la loro preparazione in vista dei due test match contro la Finlandia in programma il 4 e il 5 settembre alle ore 18 e che rappresenteranno gli due impegni prima della rassegna continentale che si terrà dal 12 al 29 settembre. Questi gli atleti convocati dal CT Blengini: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli; Gabriele Nelli, Ivan Zaytsev; Simone Anzani, Davide Candellaro, Matteo Piano, Roberto Russo; Oleg Antonov, Oreste Cavuto, Filippo Lanza, Daniele Lavia, Osmany Juantorena; Fabio Balaso, Massimo Colaci.

