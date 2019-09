Pallavolo – L’Italia maschile sfida la Finlandia: azzurri in campo a Cavalese

Dopo aver centrato la qualificazione olimpica e staccato il pass per Tokyo 2020, la Nazionale Maschile è ora impegnata con la preparazione dei Campionati Europei in programma dal 12 al 29 settembre. Fino a sabato gli azzurri, guidati dal ct Gianlorenzo Blengini, sono al lavoro a Cavalese dove nel Palazzetto dello Sport affronteranno in amichevole la Finlandia. Il primo dei due test match è in programma domani pomeriggio alle 18 mentre il secondo si terrà giovedì alla stessa ora.