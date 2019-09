La nuova Classifica WTA dopo gli US Open: vola Andreescu! Barty torna n°1, crolla Osaka

Bianca Vanessa Andreescu vince gli US Open femminili e raggiunge la top 10, la campionessa uscente Naomi Osaka crolla al 4° posto, Barty è di nuovo n°1: la nuova classifica WTA

Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking mondiale femminile. La nuova classifica WTA cambia volto dopo gli US Open. La nuova campionessa, Bianca Vanessa Andreescu, è entrata per la prima volta in top 10 grazie al successo su Serena Williams, piazzandosi 5ª. La campionessa uscente, Naomi Osaka, perde i punti della passata edizione e scivola al 4° posto lasciando ad Ashleigh Barty la prima posizione davanti a Pliskova e Svitolina. Halep, Kvitova, Bertens S. Williams e Bencic completano la top 10. Camila Giorgi (52ª) è l’unica azzurra in top 100.

La nuova classifica WTA dopo gli US Open:

Ashleigh Barty 6501 Karolina Pliskova 6125 Elina Svitolina 5032 Naomi Osaka 4846 Bianca Andreescu 4835 Simona Halep 4803 Petra Kvitova 4326 Kiki Bertens 4325 Serena Williams 3935 Belinda Bencic 3738 Camila Giorgi 1044

