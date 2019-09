La nuova Classifica ATP dopo gli US Open: Nadal stacca Federer e accorcia su Djokovic, best ranking Berrettini

Rafa Nadal vince gli US Open e accorcia su Novak Djokovic, Federer perde terreno alle loro spalle: la nuova classifica ATP dopo lo Slam americano

Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking mondiale maschile. La nuova classifica ATP dopo la conclusione degli US Open vede ancora Novak Djokovic al comando. Il tennista serbo però, non è riuscito a difendere i punti conquistati con la vittoria degli US Open 2018, dovendo abbandonare il torneo prematuramente per infortunio. Rafa Nadal, vincitore della presente edizione, ha dunque ridotto il suo vantaggio dalla vetta di soli 600 punti. Terza piazza per Roger Federer, staccato dai due.

Sale al quarto posto il finalista perdente Daniil Medvedev che scavalca Thiem. Zverev, Tsitsipas, Nishikori, Khachanov e Bautisa-Agut completano la top 10. Appena fuori dai migliori 10 troviamo il primo italiano in top 100, Fabio Fognini, piazzatosi 11°. Best ranking invece per Matteo Berrettini che grazie alla semifinale US Open vola in 13° posizione a soli 330 punti di distacco dalla top 10. Perde 3 posizioni Lorenzo Sonego, ora al numero 52, mentre sono stabili Marco Cecchinato (66°) e Andreas Seppi (77°). Risale un gradino Stefano Travaglia (80°, a un passo dalla sua miglior classifica) mentre si conferma al numero 87 Thomas Fabbiano.

La top 10 della nuova classifica ATP

Djokovic, Novak (SRB) 9.865 punti Nadal, Rafael (ESP) 9.225

3.Federer, Roger (SUI) 7.130 Medvedev, Daniil (RUS) 5.235 Thiem, Dominic (AUT) 4.575 Zverev, Alexander (GER) 4.095 Tsitsipas, Stefanos (GRE) 3.420 Nishikori, Kei (JPN) 3.375 Khachanov, Karen (ARG) 2.810 Bautista Agut, Roberto (ITA) 2.575

