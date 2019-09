Nuoto, Federica Pellegrini candidata al Cio in quota atleti per Tokyo 2020: arriva la conferma di Malagò

Il numero uno dello sport italiano ha confermato come la Pellegrini concorrerà per diventare membro del CIO in quota atleti in vista di Tokyo 2020

Federica Pellegrini concorrerà per diventare membro del CIO in quota atleti in vista dei prossimi Giochi Olimpici di Tokyo 2020, Giovanni Malagò ha infatti ufficializzato la candidatura della nuotatrice azzurra.

Ottenuto il placet della Giunta Nazionale del CONI, il numero uno dello sport italiano è passato dalle parole ai fatti, dando seguito a quanto annunciato ormai qualche settimana fa: “è stato deciso di candidare Federica Pellegrini qual membro del CIO in quota atleti ai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo 2020, dopo che l’azzurra è stata cooptata nella Commissione Atleti del CONI”.

