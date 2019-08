Neymar, dalla Francia arriva la svolta clamorosa: ha deciso di restare al PSG!

Dopo la trattativa saltata fra Barcellona e PSG, Neymar sembra essersi convinto a restare nel club francese: dalla Francia arrivano le prime conferme

Clamorosa svolta nel caso Neymar. Il fantasista brasiliano, dopo aver forzato in tutti i modi la cessione ed essere stato vicino al Barcellona, sembra essersi convinto a restare al PSG. Una convinzione che sa più di ‘forzatura’. Il giocatore infatti, avrebbe preferito tornare in Catalogna, ma la trattativa fra Barcellona e PSG è saltata a causa della volontà di Dembelè di restare in azulgrana. L’Equipe ha dunque aperto alla permanenza del giocatore: “di fronte all’attuale impossibilità di chiudere le trattative per il proprio trasferimento a Barcellona, l’attaccante brasiliano ha annunciato ai familiari che ha deciso di terminare la stagione al Psg“.

