Neuer e il chiaro messaggio alla concorrenza: “mi rendo conto se non servo più. Amo il calcio e sono ancora utile alla Germania”

Manuel Neuer lancia un chiaro messaggio alla concorrenza: il portiere del Bayern Monaco e della nazionale tedesca si sente ancora fra i migliori nel suo ruolo e allontana l’ipotesi ritiro

Negli ultimi giorni, il portiere del Barcellona, Marc-Andrè Ter Stegen, ha mostrato un po’ di insofferenza per il suo ruolo di secondo in nazionale. L’estremo difensore tedesco vorrebbe una chance per dimostrare la sua affidabilità fra i pali della Germania e spodestare Manuel Neuer nelle gerarchie. Qualche infortunio di troppo e un comprensibile calo delle prestazioni hanno fatto sorgere qualche dubbio: Neuer è ancora fra i migliori al mondo?

Dal canto suo Neuer non ha intenzione di fare alcun passo indietro: “quando non servi più e te ne rendi conto, è complicato alzarsi la mattina e motivarti giorno dopo giorno. Ma quando la tua esperienza serve e i tuoi compagni hanno bisogno di te, questo ti fa andare avanti. E io sento di essere ancora molto utile alla nazionale e che tutti quanti sono contenti che io sia qui. Poi ovviamente devo mostrarlo con le mie performance. La mia longevità calcistica è una conseguenza del mio amore per il calcio. Mi diverto ancora tanto quando sono sul campo, sia per giocare che per allenarmi. Ed è una bella soddisfazione per me. Ho 33 anni, ma quando scendo in campo sento ancora di potermi migliorare come portiere. E mi arrabbio ancora se le cose non vanno come succedeva 10 anni fa, così come sono contento quando tutto funziona alla perfezione. Sono segnali importanti per me, mostrano la mia ambizione. Voglio giocare finché il mio corpo me lo permetterà. Mi diverto e la nazionale ha bisogno di me”.

