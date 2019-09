NBA – Lonzo Ball ‘dissa’ i Lakers con una canzone rap e attacca: “si sono sbarazzati di me, se ne pentiranno”

Lonzo Ball pubblica una canzone rap con una strofa contro i Lakers: l’ex playmaker gialloviola arrabbiato per il trattamento subito nella trade che lo ha portato a New Orleans

“Lo sai che mi occupo dei miei affari, ma L.A. si pentirà della decisione”, questa strofa, contenuta nella canzone Last Days di Lonzo Ball è un chiaro dissing ai Lakers. L’ex purple and gold ha criticato duramente la trade che lo ha portato a New Orleans nell’affare Davis, non tanto per essere stato scambiato quanto per i modi. Lonzo ha spiegato di non essere nemmeno stato avvertito, ma di averlo scoperto su Twitter: “non sapevo nulla, ho scoperto tutto via Twitter. Ero in macchina dopo aver lasciato la casa di mio nonno e stavo andando a vedere mio fratello LaMelo, in una gara di Drew League. È così che ho saputo di essere stato ceduto. L’ho presa sul personale perché i Lakers hanno voluto sbarazzarsi di me. È come se mi avessero detto ‘non ti vogliamo più’!”.

