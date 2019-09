NBA – LeBron James trasforma la sua passione in… marketing: registrato il marchio ‘Taco Tuesday’

LeBron James trasforma la sua passione per i tacos in un’idea di marketing: una società del cestista dei Lakers registra il marchio ‘Taco Tuesday’

Nelle ultime settimane, LeBron James ha fatto divertire il pubblico dei social con delle storie a tema culinario. Il Re, ha mostrato la sua passione per i tacos a tutti i suoi fan, lanciando il grido ‘Taco Tuesday’. Le storie, urlate in un clima di festa e simpatia che ha coinvolto tutta la famiglia, diversi amici e anche il compagno Anthony Davis, sono diventate ben presto virali al punto da spinger LeBron James a fare richiesta, tramite la sua società LBJ Trademarks LLC, per registrare il marchio ‘Taco Tuesday’ pronto a diventare un vero e proprio brand.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo