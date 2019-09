NBA – Lakers, lo strano indizio di Wade: “ho smesso, ma sono in forma. Non si può mai sapere…”

Dwyane Wade si è trasferito a Los Angeles dopo il ritiro: l’ex cestista degli Heat ha smesso con l’NBA ma è ancora in forma. Possibile aiuto per i Lakers in stagione?

Dwyane Wade ha appeso la casacca al chiodo al termine della passata stagione. La guardia degli Heat ha spiegato di avere ancora qualche anno da poter offrire a buoni livelli, ma di aver preferito un ritiro dignitoso in buone condizioni fisiche. Nel suo futuro ci sarà la preparazione del figlio Zaire al salto in NBA. Le ultime dichiarazioni rilasciate da ‘Flash’ al Los Angeles Times però aprono ad ipotesi davvero interessanti. Wade si è trasferito a Los Angeles dopo il ritiro, città nella quale gioca l’amico fraterno LeBron James. Wade ha spiegato: “ho smesso, ma il mio allenatore mi tiene in condizione nel caso possa accadere qualcosa, mi tengo in forma perchè non si può mai sapere. Mai dire mai”.

Un messaggio criptico che apre a diversi, possibili scenari. Una firma prima della postseason o una chiamata in caso di clamorosa emergenza? Difficile ma non impossibile: del resto se Wade ha sottolineato il suo stato di forma fisico, il suo pensiero è per forza legato ad un ritorno all’attività agonistica. Più probabile comunque vederlo al fianco dei Lakers in qualche partitella d’allenamento particolare, magari per istruire giovani e meno giovani con la sua straordinaria esperienza.

