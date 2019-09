NBA – Furto in casa di JaVale McGee! Rubati oggetti per oltre 200.000 dollari: c’è anche un anello vinto con gli Warriors

Furto in casa di JaVale McGee durante il Labor Day: il cestista dei Lakers si è visto sottrarre diversi oggetti per un valore complessivo di 200.000 dollari, fra i quali anche l’anello vinto con gli Warriors

Brutta disavventura per JaVale McGee. Il cestista dei Lakers ha subito un furto nella sua abitazione durante il weekend del Labor Day. TMZ ha spiegato che i ladri si sono portati via due casseforti con all’interno del denaro contante, gli occhiali utilizzati durante le celebrazioni dei titoli vinti con gli Warriors e anche uno dei due anelli da campione NBA. L’ammontare della refurtiva supererebbe i 200.000 dollari. La polizia sta analizzando i filmati delle telecamere di sicurezza per risalire all’identità dei criminali.

