NBA – Eric Gordon rinnova con gli Houston Rockets: cifre e dettagli del contratto

Eric Gordon ha raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto con gli Houston Rockets: la guardia ha firmato un quadriennale da 76 milioni di dollari

Sembrava destinato a partire nelle fasi più calde del mercato estivo, adesso ha legato il suo futuro agli Houston Rockets. Eric Gordon ha trovato l’accordo per un’estensione contrattuale che lo legherà alla franchigia texana per altri 4 anni che, se comprendiamo l’ultimo anno del vecchio contratto, diventano 5. Eric Gordon ha firmato un rinnovo contrattuale da 76 milioni di dollari per 4 stagioni.

