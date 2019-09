NBA – Dwyane Wade dà la sua benedizione: “LeBron e Davis fortissimi. AD può diventare il migliore al mondo”

Dwyane Wade dà la sua benedizione alla nuova coppia dei Los Angeles Lakers: secondo ‘Flash’, LeBron James ed Anthony Davis faranno faville

“Non c’è bisogno che LeBron e Anthony Davis diventino i nuovi Wade e James: sono già abbastanza bravi così”. Con queste parole Dwyane Wade dà la sua ‘benedizione’ alla nuova coppia dei Los Angeles Lakers formata dal miglior amico LeBron James, e dalla sua nuova spalla, ruolo che è appartenuto per tanti anni allo stesso Wade, ed ora verrà ricoperto da Anthony Davis.

Presente a Los Angeles per il lancio del videogioco NBA2K20, che lo vede in copertina nella ‘legend edition’, Wade ha speso belle parole per Anthony Davis: “è già uno dei migliori giovani in circolazione, penso che se LeBron si fa da parte Davis potrebbe addirittura diventare il migliore, Kevin Durant permettendo. Però voglio vederlo salire di livello: sono convinto che AD possa migliorare ancora, possa salire il gradino per arrivare al livello superstar. E LeBron può essere la persona giusta per aiutarlo. Penso che LeBron e AD abbiamo solo bisogno di tempo. Ma credo non gliene servirà molto: per loro sarà facile capire come intendersi”.

