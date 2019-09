NBA – Donald Trump premia la carriera di Jerry West con la medaglia della libertà

Donald Trump ha premiato Jerry West con la medaglia della libertà: l’ex cestista NBA, oggi dirigente, celebrato per i grandi meriti sportivi che hanno dato lustro agli USA

Quest’oggi, presso la Casa Bianca, il presidente USA Donald Trump ha premiato Jerry West con la medaglia della libertà, la massima decorazione degli Stati Uniti oltre la medaglia d’oro del Congresso. L’ex cestista NBA, vincitore di un anello nel 1972 e dell’oro alle Olimpiadi di Roma 1960 è stato premiato non soltanto per la sua carriera (14 anni nei Lakers!) da giocatore, ma anche per quella di dirigente che ha portato ai Lakers campioni del calibro di Magic Johnson, Kobe Bryant e Shaquille O’Neal, poi agli Warriors la dinastia in grado di vincere 3 titoli in 5 anni (tutti in finale) e adesso dietro una scrivania dei Clippers freschi della firma di Kawhi Leonard. “Giuro che il mio nome sembrerà un refuso in questa lista“, l’umile commento di West.

