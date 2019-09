NBA – Alex Caruso versione ‘bodybuilder’ sui social, ma è photoshop: test antidoping a sorpresa per il cestista dei Lakers [FOTO]

Sui social spunta una foto di Alex Caruso versione bodybuilder, ma è un fotomontaggio: il cestista dei Lakers riceve un test antidoping a sorpresa!

Nei giorni scorsi i social erano letteralmente impazziti per una foto di Alex Caruso, diventata virale in poco tempo. Il motivo? Il cestista dei Lakers sembrava aver messo su un fisico da bodybuilder. Nonostante ci voglia parecchio allenamento anche per loro, non è raro che un giocatore NBA si presenti, dopo la pausa estiva, con un fisico ben più tonico e una massa muscolare maggiore. Nel caso di Caruso però, l’aumento di muscolatura era davvero impressionante: famoso per la sua stempiatura e la grande grinta che mette sul parquet a dispetto di un fisico non proprio da big man, Caruso si era trasformato in una versione ‘white’ di LeBron James!

Photoshop diranno gli invidiosi… e avranno ragione. Lo ha confermato lo stesso cestista in una storia Instagram spiegando che, grazie alla viralità di quella foto, ha ricevuto anche un test antidoping a sorpresa. Coincidenze? Alex non crede…

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo