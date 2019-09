NBA 2K20 – Il 6 settembre l’evento di lancio all’NBA Store di Milano: rap battle con Ensi, Nerone e Tormento

Tutto pronto per il lancio di NBA 2K20, il nuovo gioco di basket NBA targato 2K, presso l’NBA Store di Milano: partecipazione speciale dei rapper Ensi, Nerone, Tormento e il DJ Doubles S

Il nuovo capitolo della leggendaria serie cestistica di 2K sta per arrivare in tutto il mondo il 6 settembre 2019. Per celebrare il lancio in grande stile, NBA 2K20 annuncia un evento da non perdere!

Tre grandi artisti della scena Rap italiana come Ensi,Nerone eTormento, accompagnati da DJ Double S, si esibiranno in una frenetica ‘Rap Battle’ ispirata alla miglior simulazione di basket di tutti i tempi il videogioco NBA 2K20, unitamente a tutto quello che circonda il mondo NBA.

I 3 rapper, tra i più importanti artisti della scena hip pop italiana, si daranno battaglia a partire dalle ore 18 di venerdì 6 settembre nella straordinaria e perfetta cornice dell’NBA Store di Corso Europa a Milano.

A seguire, Ensi, Tormento e Nerone si dedicheranno ai fan con momenti di meet&greet ed emozionanti sfide a NBA 2K20, grazie a delle postazioni di gioco presenti all’interno dello store.

L’evento sarà aperto al pubblico e sarà preceduto dallo show della famosa e pluripremiata crew di ballo i Bandit Crew. Dalle strade ai grandi palchi, è questo il motto che ha portato questi ragazzi a dare vita alla più prestigiosa accademia professionale di breakdance in Italia.

