Napoli, Mertens scottato dalla sconfitta con la Juventus: “perdere in quel modo è stato davvero brutto”

L’attaccante belga ha parlato subito dopo la fine del match vinto contro San Marino, tornando sul ko maturato a Torino contro la Juventus

E’ passata una settimana dalla sconfitta del Napoli contro la Juventus, ma Dries Mertens non riesce a togliersi il sapore amaro della sconfitta anche a sette giorni di distanza.

L’autogol di Koulibaly ha vanificato la splendida rimonta azzurra, obbligando Insigne e compagni a tornare a casa con zero punti. Sul match dell’Allianz Stadium è tornato a parlare Mertens, intervistato da Sky Sport dopo la vittoria del Belgio su San Marino nelle qualificazioni ad Euro 2020: “purtroppo a Torino abbiamo subito quel gol all’ultimo minuto, è stato brutto. La Juventus è la squadra più forte, ancora oggi ho difficoltà a pensare alla partita: per noi era un appuntamento molto importante, perdevamo 3-0 e siamo riusciti a risalire fino al 3-3, poi prendere quel gol su un’azione neanche pericolosa è stato brutto. Sono contento per l’arrivo all’Inter di Lukaku, è un giocatore molto importante. Hanno fatto grandi acquisti e diventeranno una grande squadra. Il mio futuro? Io sto a Napoli“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE