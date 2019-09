Napoli, Lozano e il retroscena su Cristiano Ronaldo: “dopo il gol si è avvicinato e mi ha detto…”

Hirving Lozano ha svelato un curioso retroscena su Cristiano Ronaldo: al termine di Juventus-Napoli, il fuoriclasse portoghese si è congratulato con il giocatore messicano

Ha segnato all’esordio nel Pachuca, si è ripetuto al PSV e non poteva che essere così anche a Napoli. Hirving Lozano ha il vizietto del gol all’esordio con una nuova maglia, anche se esordire contro la Juventus non è certamente la più facile delle partite. L’esterno messicano ha incassato addirittura i complimenti di Cristiano Ronaldo al termine della partita: “quando c’è stato l’ultimo gol si è avvicinato e mi ha fatto i complimenti. Mi ha dato il benvenuto in Italia. E’ stato qualcosa di molto bello perchè lui è un giocatore spettacolare, di un’altra categoria. Mi è piaciuta molto la partita perchè la squadra è stata fantastica nonostante giocasse contro grandi giocatori, non solo Cristiano”.

