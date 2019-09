MotoGp, Meregalli fa sognare i tifosi Yamaha in vista di Misano: Rossi e Viñales prenotano un ruolo da protagonisti

Il Team Manager della Yamaha ha parlato in vista del Gran Premio di Misano, palesando un certo ottimismo

La pausa è alle spalle, il circus di MotoGp si prepara a sbarcare a Misano, sede del prossimo appuntamento in calendario. Sulla stessa pista si sono svolti qualche giorno fa i test ufficiali, conclusi con un dominio delle Yamaha, che sperano di ripetersi anche in gara.

Sul week-end che sta per arrivare si è soffermato Maio Meregalli, parlando ai microfoni di Sky Sport da Gerno di Lesmo: “la gara di casa dà sempre qualcosa in più e dopo i test che abbiamo fatto 10 giorni fa abbiamo motivazioni molto alte. Tutti gli aggiornamenti nuovi che abbiamo portato in questi test hanno dato degli ottimi risultati, partiamo da qui molto carichi. Quanto pensiamo di essere competitivi nel Gp di Misano? I test si sono conclusi con quattro Yamaha nei primi cinque posti, risultato che ci fa essere molto carichi e ottimisti. Sicuramente la base di partenza sarà la moto con cui abbiamo finito i test, dovremo lavorare molto sulla durata delle gomme perché purtroppo in due giorni non siamo riusciti a provare la distanza. La base di partenza sarà comunque decisamente buona“.

