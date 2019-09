MotoGp, il direttore tecnico della Honda svela: “il futuro di Lorenzo? Ecco cosa accadrà a breve…”

Il direttore tecnico di HRC ha parlato del futuro di Lorenzo, ammettendo come la Honda rimarrà al fianco del maiorchino in questo duro periodo

E’ una stagione alquanto negativa per Jorge Lorenzo che, tra infortuni e cattive prestazioni, è rimasto ai margini del Mondiale 2019 di MotoGp.

La Honda però non sembra decisa a mollare il proprio pilota, continuando a lavorare per permettergli di tornare ai livelli di un tempo. “Siamo in una spirale negativa, ma nella vita, una volta che attraversi la spirale negativa, accadranno solo cose positive“ le parole di Takeo Yokoyama, direttore tecnico di HRC Repsol, ai microfoni di Crash.net. “È vero che ci vuole più tempo per adattamento di quello atteso, per lui e per noi, a causa del suo stile di guida, sapevamo già che non sarebbe stato facile per lui adattarsi alla Honda né facile per noi fare la moto migliore per lui, purtroppo si è anche infortunato un paio di volte. Speriamo che si riprenda dal punto di vista fisico dopo l’infortunio, sebbene comprendiamo che non sarà al 100%. Dopo molto tempo senza prendere la moto, è difficile trovare la giusta velocità. Vogliamo che guidi di nuovo con motivazione, faccia parte del team, ci dia le sue opinioni e prosegua con noi”.

Yokohama ha ammesso poi come sia strano che i tre piloti della Honda, chiedano cose diverse per le proprie moto: “stiamo lavorando per tutti loro (Marquez, Lorenzo e Crutchlow), ovviamente, non succede così spesso che i piloti seguano direzioni o richieste completamente diverse, ma in questo caso, ovviamente, la nostra priorità è Marc. E’ un campione, può darci i migliori commenti e la prima priorità è vincere il titolo con Marc. Abbiamo imparato dal forcellone in carbonio, ma quando applichiamo questo materiale in carbonio alla parte anteriore del telaio, il cambiamento di prestazioni non è lo stesso del forcellone. Una volta che conosciamo esattamente il modo migliore per usarlo, penso che sarà quando tutti i nostri piloti indosseranno quello in fibra di carbonio“.

