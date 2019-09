MotoGp – Marquez con la testa sulle spalle, Marc svela il suo segreto: “ho imparato dai miei errori”

Marc Marquez sempre più maturo: lo spagnolo della Honda ha imparato dai suoi errori

Bisogna attendere ancora una settima prima di vedere i campioni della MotoGp nuovamente in pista. Dopo il Gp di Silverstone, vinto da Rins, i piloti sono tornati in pista a Misano per un importante test e si sfideranno proprio sul circuito di San Marino e della Riviera di Rimini la prossima settimana.

In attesa di tornare in pista e andare a caccia del riscatto dopo la beffa al traguardo di Silverstone, Marc Marquez ha rilasciato un’intervista alla rivista inglese Square Mile dove ha parlato delle sue innumerevoli cadute: “due anni fa sono caduto ventiquattro volte. L’anno scorso ventitré, quindi non molte meno… Fa parte del mio lavoro, ma fa parte anche della mia natura: cerco sempre di spingere tutto al limite. A volte la moto non è pronta, ma anche in quel caso ci provo, e di solito è questo il motivo per cui cado. Ma quest’anno riesco a mantenere tutto un po’ più sotto controllo. Ovviamente non voglio cadere, a nessuno piace, ma fa parte del lavoro”.

“Tre o quattro anni fa quella era la mia mentalità: o vincevo o cadevo. Ma nel 2015 ho perso il campionato proprio per colpa di quell’approccio: vinsi sei gare ma in altre sei arrivai molto indietro. Alla fine il nostro obiettivo principale è cercare di vincere il campionato, quindi l’aspetto più importante è la costanza di rendimento. Ora cerco ancora di raggiungere il limite, ma non in ogni giro della gara come prima, solo qualche giro alla volta. Ho solo ventisei anni ma corro in MotoGP già da sei. Il mio spirito è lo stesso del 2015, forse ancora migliore. Tuttavia, con la mia esperienza, ho imparato come spingermi al limite, invece di andare solo più forte. Ho commesso errori e ho imparato da essi, e ascolto la squadra che mi sta intorno. Ovviamente l’essere umano è l’unico animale che commetterà lo stesso errore due o tre volte, ma comunque continuo a imparare”, ha concluso.

