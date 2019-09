MotoGp, splendida iniziativa di Valentino Rossi: il Dottore attraverserà Tavullia in sella alla sua Yamaha

Il pilota pesarese dovrebbe partire da Tavullia per giungere nei pressi del circuito di Misano, attraversando tutti i luoghi a lui cari

Il week-end di Misano è senza dubbio il più speciale in calendario per Valentino Rossi, considerando la vicinanza della sua Tavullia al circuito romagnolo.

Una gara emozionante, per la quale il Dottore sta affilando le proprie armi, così da interrompere quel digiuno di vittorie che dura ormai da troppo tempo. Prima di concentrarsi sugli impegni in pista, il pesarese ha deciso di fare un regalo ai propri fan, attraversando le strade della sua Tavullia in sella alla Yamaha M1 ufficiale. Stando a quanto riferisce il Resto del Carlino, Valentino Rossi partirà domani tra le 16 e le 17 dal Ranch, per raggiungere poi il circuito di Misano, passando davanti alla sede del suo fan club per poi dirigersi verso il tracciato passando dal versante opposto della collina ed arrivare alla sede della VR46. L’ufficialità dell’evento non è ancora arrivata, ma tutto lascia credere che tutto si compia, per la felicità di tutti quegli appassionati che fremono per vedere da vicino il proprio idolo.

