MotoGp – Infortunio Jorge Lorenzo, si mette male per il maiorchino: dalla Germania la clamorosa indiscrezione

Jorge Lorenzo costretto ad un nuovo doppio forfait? Il maiorchino potrebbe saltare i prossimi due Gp della stagione

Sembra non migliorare la situazione di Jorge Lorenzo: dopo essere tornato in gara nel weekend di Silverstone e aver raggiunto l’obiettivo di portare a termine il Gp della Gran Bretagna seppur con un risultato sicuramente non soddisfacente, il maiorchino della Honda ha alzato bandiera bianca ai test di Misano per troppo dolore.

Lorenzo può approfittare delle due settimane di stop della MotoGp, ma sembra che le sue condizioni non siano ottimali in vista del Gp di Misano. Dalla Germania infatti arrivano clamorose indiscrezioni riguardanti la possibile assenza del maiorchino in pista al Gp di San Marino e della Riviera di Rimini e non solo.

Secondo Speedweek infatti Lorenzo potrebbe saltare sia Misano che Aragon e al suo posto in pista scenderebbe Bradl. La stampa tedesca non esclude anche un ritiro, vista l’entità dell’infortunio, che potrebbe impedire al pilota della Honda di proseguire la sua carriera.

