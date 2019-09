MotoGp – Doohan e l’ammirazione per Marquez: “nonostante le sue buffonate devo dire che…”

Mick Doohan ed i punti forti di Marc Marquez: il parere dell’ex campione

Torna finalmente protagonista la MotoGp: dopo due settimane di pausa, durante le quali gli appassionati di motori sono comunque stati intrattenuti dallo spettacolo della Formula 1, i campioni delle due ruote tornano a sfrecciare in pista e lo faranno sul circuito di Misano per il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini.

Occhi puntati su Marc Marquez, che cercherà di andare a caccia del riscatto dopo le delusioni dell’Austria e di Silverstone. Il campione del mondo in carica ha fiducia in se stesso e nel suo team ed è pronto a far bene davanti al pubblico italiano. Proprio di Marquez, ha parlato l’ex campione Mick Doohan: “non credo che Marc abbia pensato anche solo per un momento a cambiare team. La Honda è una società appassionata che punta a vincere. Vorranno sempre il miglior pilota. un giorno arriverà qualcuno, ma per ora Marc è con la Honda nel suo piccolo mondo ed è bello da vedere”, ha dichiarato a Speedweek.

“Ammiro il modo in cui riesce sempre a cavarsela e questo è dovuto alla sua grande autostima. Marc guida la Honda come una moto da cross. Ha la sicurezza di alzare la moto. Lui è così sicuro di sé, vincere e non cadere aumenta la sua autostima nonostante le sue buffonate. Marc vince su una moto che non è facile da guidare, ma si tratta di convinzioni. Quando vinci così tanto e vedi gli altri cadere aumenta ancora di più la tua autostima”, ha concluso.

