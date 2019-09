MotoGp – La Yamaha lavora per uscire dalla crisi, il project leader svela: “ecco come faremo”

La Yamaha pronta ad uscire dalla crisi nel 2020: le parole del project leader del team di Iwata

La stagione 2019 di MotoGp ha regalato finora grande spettacolo, anche se il vantaggio accumulato da Marc Marquez sembra non lasciare speranze ai suoi rivali. Giochi chiusi o meno, la Yamaha, che ha affrontato un lungo periodo di difficoltà, sta lavorando sodo per permettere ai suoi piloti di essere competitivi, sin da questa seconda metà di stagione.

Grandi obiettivi per il team di Iwata per il 2020: la squadra di Valentino Rossi e Maverick Vinales vuole portare i suoi campioni il più in alto possibile e sembra che già ai test di Misano abbia portato delle novità convincenti.

“Dopo la disastrosa scorsa stagione abbiamo dovuto cambiare qualcosa. Non solo la moto, ma anche il nostro modo di pensare, in termini di sviluppo. Abbiamo cambiato molte piccole cose. La moto non è così diversa, ma Yamaha è diversa. Usiamo ogni risorsa per sviluppare una moto più competitiva e uscire dalla crisi per il prossimo anno. Man mano che l’elettronica e le gomme del campionato mondiale MotoGP sono cambiate, ci siamo imbattuti in alcuni problemi di sviluppo. Non puoi risolvere 20 problemi contemporaneamente, quindi concentriamoci su quelli più importanti”, ha dichiarato Takahiro Sumi.

“Il fatto che lo sviluppo del motore sia bloccato durante l’anno presenta vantaggi e svantaggi. Se consentiamo un aggiornamento, il problema delle risorse aumenta. Pertanto, non ne discutiamo molto e inoltre non abbiamo alcun cambiamento nei regolamenti”, ha concluso il project leader Yamaha.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo