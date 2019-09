Il calcio si stringe attorno a Cafu per la morte del figlio, il brasiliano ringrazia: “il vostro sostegno ci rafforza” [FOTO]

La morte del figlio ha sconvolto la vita di Marcos Cafu, che ha comunque ringraziato tutti coloro che gli hanno dedicato un pensiero in questo difficile momento

La vita di Marcos Cafu è cambiata pochi giorni fa, quando il figlio Danilo de Moraes ha perso la vita per via di un infarto che non gli ha lasciato scampo. Una notizia tragica, che ha sconvolto l’intero mondo del calcio, strettosi immediatamente intorno all’ex difensore di Roma e Milan.

Parole di sostegno a cui il brasiliano ha risposto oggi con un post su Instagram, sottolineando come tutti questi messaggi siano serviti per fargli forza: “Io e la mia famiglia vogliamo ringraziare tutti voi per il vostro supporto! Grazie per ogni messaggio, per la preoccupazione e per tutto l’affetto! Sto leggendo tutti i messaggi, ma sfortunatamente non sarò in grado di rispondere a tutti! Ma il vostro sostegno fa la differenza nel mio recupero e in quello di tutta la mia famiglia. Che tutti possano continuare a pregare per noi. Il vostro sostegno ci rafforza!”.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE