Cafu piange la scomparsa del figlio, il cordoglio di Milan e Roma: “siamo vicini alla famiglia di Marcos”

Le due società hanno inviato a Cafu i propri messaggi di cordoglio per la perdita del figlio Danilo, scomparso per colpa di un infarto

Sono momenti tragici per la famiglia di Marcos Cafu, l’ex giocatore di Milan e Roma ha infatti perso il figlio Danilo, scomparso all’età di 30 anni per via di un infarto che lo ha stroncato nel giardino di casa dopo una partita di calcio.

Una notizia tremenda che ha sconvolto anche il Milan, che ha voluto esprimere sui social la propria vicinanza al brasiliano: “Marcos, in questo momento di profonda tristezza ogni rossonero è con te e la tua famiglia. Il nostro abbraccio va a voi. Il nostro Cafu ha perso suo figlio, Danilo. È con il cuore triste che inviamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia in questo momento di grande tristezza“. Anche la Roma ha inviato il proprio messaggio di cordoglio al brasiliano: “la Roma esprime cordoglio e vicinanza a Marcos Cafu e alla sua famiglia in questo momento di dolore“.

