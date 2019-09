Mondiali Rugby 2019 – L’Italia è sbarcata in Giappone, le sensazioni del team manager Troiani

La squadra azzurra ha raggiunto il Giappone, dove tra pochi giorni scatterà il Campionato Mondiale

La Nazionale Italiana Rugby è arrivata in Giappone. Gli Azzurri, dopo l’ultimo Test Match estivo contro l’Inghilterra che ha chiuso il quartetto di partite in preparazione della Rugby World Cup, hanno raggiunto l’aeroporto di Tokyo alle 15 locali con l’accoglienza da parte dello staff di World Rugby. Nella seconda parte del pomeriggio la Nazionale al completo si è spostata verso Sugadaira – sede dell’ultimo raduno pre-mondiale dell’Italrugby – dove una nutrita folla di tifosi ha accolto gli Azzurri all’arrivo alla stazione ferroviaria di Ueda prima e a Sugadaira poi.

“Siamo arrivati a Tokyo nel pomeriggio odierno per poi spostarci a Sugadaira nella prima serata, sede dell’ultimo raduno pre-mondiale – ha dichiarato Luigi Troiani, Team Manager dell’Italrugby – che abbiamo avuto modo di conoscere bene lo scorso anno durante il tour estivo. L’accoglienza da parte dello staff di Rugby World Cup è stata ottimale con pieno supporto sin dal nostro atterraggio.

“In questa settimana, oltre a recuperare dalle ore di fuso orario, avremo modo di ambientarci al meglio alla realtà giapponese prima di spostarci a Osaka, sede del nostro esordio contro la Namibia, nella serata di sabato 14 settembre”

“Ringrazio World Rugby e le istituzioni di Ueda e Sugadaira per l’impegno profuso al fine di supportare la Nazionale in tutte le attività necessarie utili allo svolgimento della settimana di raduno. Grazie anche ai tifosi che ci hanno regalato una calda accoglienza in aeroporto e in stazione” ha concluso Troiani.

L’Italia si allenerà nelle giornate di martedì, mercoledì e venerdì proseguendo la preparazione verso il Mondiale. Nella serata di sabato 14 settembre la truppa Azzurra raggiungerà Osaka dove alle 14.15 locali (7.15 italiane) affronterà la Namibia nel primo incontro della Rugby World Cup.

Test Match Pre-Mondiali

Irlanda v Italia 29-10, Dublino 10 agosto 2019

Italia v Russia 85-15, San Benedetto del Tronto 17 agosto 2019

Francia v Italia 47-19, 30 Agosto. Parigi ore 21.10

Inghilterra v Italia 37-0, 6 settembre. Newcastle ore 19.45 locali (20.45 ITA)

Match Rugby World Cup, Giappone 2019

Italia v Namibia, 22 settembre. Osaka, 14.15 locali (7.15 ITA)

Italia v Canada, 26 settembre. Fukuoka, 16.45 locali (9.45 ITA)

Sudafrica v Italia, 4 ottobre. Shizuoka, 18.45 locali (11.45 ITA)

Nuova Zelanda v Italia, 12 ottobre. Toyota City, 13.45 locali (6.45 ITA)

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE