Ciclismo, si spalancano le porte del Mondiale per Nibali: il ct Cassani ‘tentato’ dallo Squalo

Il ct Cassani potrebbe affidarsi allo Squalo nel Mondiale in programma a fine settembre nello Yorkshire, dopo le due gare in Canada la decisione

Vincenzo Nibali potrebbe partecipare ai prossimi Mondiali di ciclismo, in programma il 29 settembre nello Yorkshire. Il corridore siciliano infatti ha sorpreso il commissario tecnico Davide Cassani in occasione dell’ultimo Giro di Germania, considerando la splendida collaborazione fornita a Colbrelli e la maglia dei gpm ottenuta per un giorno dopo aver sprintato su Evenepoel.

Il ct azzurro ha apprezzato tutto questo e dunque potrebbe decidere di coinvolgere lo Squalo nella sua lista di convocati, sfruttando la sua esperienza per far schizzare l’Italia tra le favorite dell’appuntamento iridato. Cassani e Nibali si sono già sentiti al telefono, ma in questo momento il siciliano è preso da numerosi impegni che non gli permettono di riflettere appieno sui Mondiali. Una volta messe alle spalle le due gare di World Tour a cui lo Squalo parteciperà in Canada, sarà il momento di confrontarsi con il ct per decidere il da farsi: se Vincenzo darà la sua disponibilità, la sua presenza nello Yorkshire sarà pressoché scontata.

