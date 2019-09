Mondiali Basket 2019 – La Turchia fa tremare gli USA, che paura per Popovich: la vittoria arriva solo all’overtime

Succede di tutto tra Turchia e Stati Uniti, gli uomini di Popovich si salvano solo grazie agli errori dei turchi, che sbagliano troppo prima di cedere 93-92

Partita pazzesca quella giocata oggi a Shanghai tra Stati Uniti e Turchia, la selezione di Gregg Popovich sfrutta un clamoroso regalo dei propri avversari per rimanere imbattuta ai Mondiali FIBA 2019.

Il match termina 93-92 per gli statunitensi dopo un overtime, agguantato ad un decimo dalla conclusione grazie a due liberi segnati dal freddissimo Tatum. Nel supplementare, la Turchia scappa avanti di sette punti, salvo poi farsi raggiungere e tornare in vantaggio di uno. A questo punto, Harris commette un antisportivo regalando due liberi e il possesso ai propri avversari, non sfruttati però a dovere da Osman. Nell’azione successiva, altri due errori dalla lunetta per la Turchia, che concede successivamente il rimbalzo agli americani che, con Middleton, si guadagnano i liberi del successo. Finisce 93-92 per il Team USA, che si garantisce così il passaggio al turno successivo e l’accesso al torneo preolimpico in vista di Tokyo 2020. L’ ultima sconfitta degli americani ai Mondiali resta dunque la semifinale del 2006 contro la Grecia.

