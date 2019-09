Mondiali Basket 2019 – Team USA, novità sull’infortunio di Jayson Tatum: i tempi di recupero

Il Team USA ha reso note alcune novità in merito all’infortunio di Jayson Tatum: il cestista dei Celtics potrebbe dover saltare le prossime 2 o 3 partite

Tanta paura per gli USA nella seconda sfida del girone dei Mondiali di Basket 2019. Non solo la Turchia ha rischiato di mettere nei guai i ragazzi di coach Popovich, gettando al vento la vittoria nel finale dell’overtime, ma gli Stati Uniti hanno rischiato di perdere Jayson Tatum per il resto del torneo. Il cestista dei Celtics si è infatti procurato una distorsione alla caviglia che lo ha costretto ad uscire dal campo anzitempo, prima dei supplementari. Quest’oggi gli esami medici hanno definito i tempi di recupero in almeno 5 giorni di stop, segno che la distorsione, come spiegato dallo stesso Tatum, non sia poi così grave. Il giovane talento di Boston dovrà però saltare dalle 2 alle 3 partite, un’assenza che potrebbe risultare così decisiva per la formazione a stelle e strisce.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo