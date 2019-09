Mondiali Basket 2019 – Serbia dominante! Portorico schiantato con un +43: Jokic e compagni virtualmente ai quarti

La Serbia batte 90-47 il Portorico e si qualifica per i quarti di finale dei Mondiali di Basket 2019: Nikola Jokic in doppia doppia, Bjelica best scorer

Era nettamente favorita alla vigilia ed ha ampiamente rispettato i pronostici: la Serbia si qualifica virtualmente ai quarti di finale dei Mondiali di Basket 2019. La formazione est europea schianta nettamente Portorico con il punteggio finale di 90-47, un +43 che la dice lunga sulla differenza dei valori visti in campo. La squadra di coach Djordjevic chiude la pratica già nel primo tempo, accumulando un vantaggio di 23 punti (49-26), dilagando nella ripresa. Giornata spenta per Bogdan Bogdanovic che mette insieme appena 5 punti, facendo registrare uno strano 1/5 da 3 punti, fondamentale che ha invece punito l’Italia nello scontro diretto. Solita prova quadrata dei lunghi: 16 punti per Marjanovic, doppia doppia di Jokic (14 punti e 10 rimbalzi), 18 punti per Bjelica che è risultato il best scorer della serata. David Huertas è risultato essere il migliore di Portorico, nonché l’unico in doppia cifra con 11 punti segnati.

