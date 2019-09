Mondiali Basket 2019 – Sacchetti carica i suoi azzurri: “siamo arrivato facendo brutte figure, ma qui abbiamo fatto il nostro”

L’Italia supera la prima fase dei Mondiali di basket 2019: le parole del ct Sacchetti dopo il successo sull’Angola

Splendida vittoria dell’Italia del basket nella seconda sfida iridata in Cina: Belinelli e compagni hanno trionfato sull’Angola, dopo il successo sulle Filippine e adesso si preparano alla prima partita tosta, contro la Serbia. Gli azzurri sono già soddisfatti per aver raggiunto il loro obiettivo minimo, di superare la prima fase dei Mondiali 2019 e di staccare il pass per il pre-olimpico.

“Abbiamo raggiunto l’obiettivo minimo, sicuramente siamo arrivati qua con un percorso problematico, tra infortuni e una preparazione tosta e non al completo, facendo delle brutte figure. Qui invece abbiamo fatto il nostro, non chissà che cosa… Oggi abbiamo disputato un buon primo tempo anche in difesa, da domani pensiamo alla Serbia e vediamo ciò che succede. Questo è un passo, arriveranno quelli più difficili, vedremo di che pasta siamo fatti“, queste le parole del ct azzurro Sacchetti ai microfoni Sky al termine del match.

