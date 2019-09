Mondiali Basket 2019 – L’Italia non ce la fa! La Serbia è troppo forte: prima sconfitta iridata per gli azzurri, agli ottavi c’è la Spagna

Niente da fare per l’Italia contro la Serbia ai Mondiali di basket 2019: azzurri ko, agli ottavi sfideranno la Spagna

Di certo la sfida tra Serbia e Italia, valida per l’ultima partita della fase a gironi prima degli ottavi di finale, ha regalato tanto spettacolo, ma gli azzurri lasciano il campo con l’amaro in bocca. I tifosi italiani sognavano ben altro risultato, ma Gallinari e compagni nulla hanno potuto contro un’immensa Serbia, che sul finale ha approfittato della confusione creata dagli azzurri per aumentare sempre più il proprio vantaggio e assicurarsi la vittoria.

Una sconfitta pesante, perchè gli azzurri hanno dimostrato di avere le carte in regola, seppur con qualche centimetro in meno, di poter dare filo da torcere ai propri rivali. Meo Sacchetti avrà tanto su cui meditare e lavorare con i suoi ragazzi dopo questo ko, che costringe l’Italia a dover fare i conti con la tosta Spagna agli ottavi.

Italia-Serbia è terminata 77-92, con Jokic e compagni che chiudono in testa al girone questa prima fase iridata e si preparano ad affrontare il Porto Rico. Nonostante il ko va elogiata la splendida performance di Gallinari, a referto con 26 punti, ma anche quella di un Gigi Datome che oggi in campo ha risposto ‘presente’.

Testa bassa, ma concentrazione alta: gli azzurri adesso devono pensare alla Spagna, un’avversaria dura ma non impossibile da battere.

